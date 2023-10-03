أكرم القصاص: نحتاج للتنوع والتعدد.. وستكون هناك متابعة محلية ودولية للانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إنه على مدار الثلاثة أيام الماضية رأينا كلاما ووثائق في غاية الأهمية لـ مؤتمر "حكاية وطن".

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة cbc، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بيانات في غاية الأهمية فيما يتعلق بفكرة الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشكر بنفسه، للمرشحين الذي أكملوا أوراقهم وينافسون في الانتخابات الرئاسية، كما دعا الجميع أن يخوضوا تجربة متعددة ويختاروا من يريدون بشكل حر.

تعدد وتنوع في الانتخابات الرئاسية

وأوضح أكرم القصاص، أنه ستكون هناك متابعة دولية وداخلية لكل من حصل على تصريحات بهذا الأمر، كما هو معروف في الأعراف والقوانين الدولية، كما أن في الإعلام نرى أن المرشحين الآخرين، يتم نشر أخبارهم وجولاتهم، حتى انتقاداتهم، وبالتالي فإن هناك نوعا من التنوع والتفاهم والتعدد تشهده الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها على سبيل المثال "حملة 100 مليون صحة" التي ساعدت في القضاء على فيروس سي.