تقرير يكشف تأثير مرشح للرئاسة الأمريكية على دوره كـ"سيناتور أمريكى"

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على إبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 45 يومًا أخرى بأغلبية 88 صوتًا مقابل 9 أصوات، قبل ساعات قليلة فقط من الموعد النهائي لمنتصف الليل، ولم يكن هناك سوى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطية من ميشيجان ديبي ستابينو، التي نشرت على "X" أنها مريضة بفيروس كورونا، والسناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت.

"سكوت" هو العضو الوحيد في الكونجرس الذي يترشح للرئاسة في انتخابات 2024، وعندما سُئل الشهر الماضي في مأدبة الخريف لـ Faith & Freedom في ولاية أيوا عما إذا كان سيصوت لصالح إغلاق الحكومة بسبب الميزانية، أجاب بأنه سيصوت ضد الصفقة كما فعل في يونيو، حسبما جاء في شبكة أي بي سي نيوز.

وقال "سكوت" للمدعي العام لولاية أيوا برينا بيرد: "ما لم يكن لدينا اتفاق يتحكم في الإنفاق، فأنا بالتأكيد لن أرفض ذلك مرة أخرى، بشكل لا يمكن إنكاره، علينا حماية جيلنا القادم".

وتم نشر نص القرار المستمر الذي أقره الكونجرس يوم السبت لتجنب إغلاق الحكومة قبل ساعات قليلة فقط، ومن غير الواضح كيف كان سيصوت سكوت على هذا الإجراء المحدد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها "سكوت" عن التصويت في مجلس الشيوخ، وفي الآونة الأخيرة، غاب عن التأكيد على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة ـ وهو أعلى رتبة جنرال في الجيش.

وفي يونيو كان هو السيناتور الوحيد الذي لم يتم تأكيد تعيين محامي الحقوق المدنية ديل هو كقاضي فيدرالي، منذ أن وقف السيناتور جو مانشين، ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية، إلى جانب الجمهوريين، كان من الممكن أن يجبر وجود سكوت نائبة الرئيس كامالا هاريس على كسر التعادل بنسبة 50-50.

وعلى الرغم من أن أيًا من الأصوات التي غاب عنها لم يكن لها تأثير على النتيجة النهائية، فإن الجمهور يفقد رؤيته حول كيفية تعامل سكوت مع القضايا الرئيسية كرئيس.

وتختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى عندما يترشح عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ لمنصب الرئيس.

"سكوت" الذي يخطط للتوقف في دالاس، تكساس، الثلاثاء، أمضى الأسبوع في كاليفورنيا بعد المناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، حيث جمع الأموال في سان فرانسيسكو في حملة لجمع التبرعات، حيث وصلت قيمة التذاكر إلى 8300 دولار للشخص الواحد، ويأمل أن يعزز جمع التبرعات حملته، التي كانت تحوم في خانة الآحاد منذ انضمامه إلى السباق في مايو.

ويقترب بسرعة الموعد النهائي المحدد في 15 أكتوبر للمرشحين الرئاسيين لعام 2024 لتقديم تقارير تمويل حملاتهم الانتخابية للربع الثالث، هناك دفعة لزيادة جمع التبرعات قبل 30 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي حدد فيه الموعد النهائي لإغلاق الحكومة، والذي كان آخر يوم لإدراجه في التقرير.