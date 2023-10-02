تسلم الأيادي.. مصطفى كامل ونقيب موسيقيي الشرقية يحتفلان بترشح السيسي (فيديو)

شارك الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، فى احتفالات محافظة الشرقية بانتصارات أكتوبر وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

و قد استدعى الفنان مصطفى كامل نقيب موسيقيين مصر، خالد بيومى نقيب موسيقيين الشرقية، ليصعد لمسرح الاحتفالية ومشاركته الغناء لأداء أغنية تسلم الأيادى.

واستقبل أهالى محافظة الشرقية، نبأ ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، بعد أن أعلنه فى مؤتمر حكاية وطن منذ قليل.

وفور إعلانه الترشح رسميًا، سادت حالة من الفرحة العارمة بين الأهالي في شوارع مدينة الزقازيق، وأطلق المواطنون الألعاب النارية، فيما ترددت هتافات تحيا مصر

واستمر توافد المئات من الأهالى على ميدان محافظة الشرقية، استعدادا للاحتفالات بانتصارات اكتوبر المجيدة، ووصل كل من الفنان مصطفى كامل، والفنانة شذى، للمشاركة فى احتفالات محافظة الشرقية.

وحمل الأهالي صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، وطالبوه بالترشح وتولي قيادة مصر الفترة المقبلة؛ لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

تجمع المواطنين دليل تأييد الرئيس

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم مصر، إن تجمع المواطنين في مختلف المحافظات هو دليل على دعم الشعب للرئيس وثقته التامة في قدرة الرئيس على العبور بمصر إلى بر الأمان واستعادة دورها الإقليمي والدولي كما يليق بمكانة مصر وعظمتها على مر التاريخ

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الشعب المصري على قدر عالي من الوعية لممارسة حقوقه السياسية، واهمها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتى يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطية.