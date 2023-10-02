الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالهتافات والألعاب النارية.. أهالى الشرقية يستقبلون نبأ ترشح الرئيس السيسى للانتخابات

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

بالهتافات والألعاب النارية، استقبل أهالى محافظة الشرقية، نبأ ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، بعد أن أعلنه فى مؤتمر حكاية وطن منذ قليل.

وفور إعلانه الترشح رسميًا، سادت حالة من الفرحة العارمة بين الأهالي في شوارع مدينة الزقازيق، وأطلق المواطنون الألعاب النارية، فيما ترددت هتافات تحيا مصر.

واستمر توافد المئات من الأهالى على ميدان محافظة الشرقية، استعدادا للاحتفالات بانتصارات اكتوبر المجيدة، ووصل كل من الفنان مصطفى كامل، والفنانة شذى، للمشاركة فى احتفالات محافظة الشرقية.

وحمل الأهالي صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس،  وطالبوه بالترشح وتولي قيادة مصر الفترة المقبلة؛ لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

حزب مستقبل وطن الشعب المصري الترشح رسميا الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابا الرئاسية

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