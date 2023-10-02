بالطبل والمزمار.. وصول مسيرات مؤيدة للرئيس السيسي بالشرقية

وصلت مسيرة حاشدة بالطبل والمزمار، لميدان المحافظة بمدينة الزقازيق، احتفالا بنصر أكتوبر ودعوة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة.

ويستمر توافد المئات من الأهالى على ميدان محافظة الشرقية، استعدادا للاحتفالات بانتصارات اكتوبر المجيدة، ومن المقرر أن يصل الفنان مصطفى كامل، والفنانة شذى، للمشاركة فى احتفالات محافظة الشرقية.

وحمل الأهالي صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، وطالبوه بالترشح وتولي قيادة مصر الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

تجمع المواطنين دليل تأييد الرئيس

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم مصر، إن تجمع المواطنين في مختلف المحافظات هو دليل على دعم الشعب للرئيس وثقته التامة في قدرة الرئيس على العبور بمصر إلى بر الأمان واستعادة دورها الإقليمي والدولي كما يليق بمكانة مصر وعظمتها على مر التاريخ.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الشعب المصري على قدر عالي من الوعية لممارسة حقوقه السياسية، واهمها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتى يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطية.

كما أكد عبدالجواد، أن الرهان على وعي الشعب المصري في اختيار رئيسه في الانتخابات،لاستكمال بناء مصر القوية المستقرة، مشيرا بأن الحزب كان لديه الثقة في القيادة السياسية معلنا دعمه للرئيس، ومن ثم بدأ تكليف كافة أعضاءه وكوادره بمحافظات مصر بتفويض الرئيس بتوقيع التوكيلات مقرات الشهر العقاري، واليوم نؤكد علي دعمنا للرئيس بكافة ميادين مصر.

مسيرات تأييد الرئيس

مسيرات تأييد الرئيس

مسيرات تأييد الرئيس

مسيرات تأييد الرئيس