مسيرة بميدان الشرقية للاحتفال بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس بالترشح لفترة جديدة (صور)

بدأ المئات من أهالي الشرقية في التوافد أمام ديوان عام محافظة الشرقية للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقررة في ديسمبر المقبل.

الوافدون يحملون صور ومنشورات تأييد للرئيس

وحمل الأهالي صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، وطالبوه بالترشح وتولي قيادة مصر الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

تجمع المواطنين دليل تأييد الرئيس

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم مصر، إن تجمع المواطنين في مختلف المحافظات هو دليل على دعم الشعب للرئيس وثقته التامة في قدرة الرئيس على العبور بمصر إلى بر الأمان واستعادة دورها الإقليمي والدولي كما يليق بمكانة مصر وعظمتها على مر التاريخ.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الشعب المصري على قدر عالي من الوعية لممارسة حقوقه السياسية، واهمها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتى يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطية.

كما أكد عبدالجواد، أن الرهان علي وعي الشعب المصري في اختيار رئيسه في الانتخابات،لاستكمال بناء مصر القوية المستقرة، مشيرا بأن الحزب كان لديه الثقة في القيادة السياسية معلنا دعمه للرئيس، ومن ثم بدأ تكليف كافة أعضاءه وكوادره بمحافظات مصر بتفويض الرئيس بتوقيع التوكيلات مقرات الشهر العقاري، واليوم نؤكد علي دعمنا للرئيس بكافة ميادين مصر.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، أن جميع المراكز والمدن تشهد انتفاضة غير مسبوقة من أعضاء الحزب لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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