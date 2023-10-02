منير ويسرا أول الحضور.. بدء عزاء الراحل أحمد سامى العدل

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الراحل أحمد سامي العدل، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

ورصدت "الدستور" وصول الفنان محمد منير والنجمة يسرا، للمشاركة في عزاء الراحل أحمد سامي العدل.

كما شارك في العزاء كل من "الفنان صلاح عبدالله، وياسر جلال وأسر ياسين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، والشاعر والملحن عزيز الشافعي" وغيرهم.

وتوفي أحمد سامي العدل، صباح السبت الماضي، قبل ساعات قليلة من خضوعه لعملية جراحية في القلب.

أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل هو أحد أبناء الفنان الراحل سامي العدل، والكاتبة ماجدة نورالدين، وشقيق كل من رشا وخالد.

- دخل أحمد سامي العدل عالم الفن منذ طفولته، حيث شارك في فيلم "المهاجر" الذى تم إنتاجه عام 1994.

- درس أحمد سامي العدل فى أمريكا، وجاء إلى مصر فور تخرجه، وعمل فى مجال الفن كمساعد مخرج.

- شارك أحمد سامي العدل فى مسلسل "حارة اليهود" بطولة النجم إياد نصار والنجمة منة شلبي عام 2015، وجمعه هذا المسلسل بوالده الفنان الراحل سامي العدل.

شارك أحمد سامي العدل كممثل وعمل مساعد مخرج فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات"، الذى تم إنتاجه عام 2016 وحقق نجاحًا كبيرًا، وقامت ببطولته النجمة يسرا، بقيادة المخرج هانى خليفة.

- شارك أحمد فى بطولة فيلم "تيتانك بالعربي" عام 2016، وقدم الفيلم محاكاة ساخرة لفيلم المخرج جيمس كاميرون الشهير (تيتانك)، حيث تقع قصة حب بين شاب بورسعيدي فقير يسعى للسفر إلى دبي على متن الباخرة تيتانك، وبين فتاة ثرية تعاني من ضغط اجتماعي شديد من قبل المحيطين بها في سبيل الزواج من رجل خليجي ثري، وكان من بطولة بشرى وشادى سرور، وهو من تأليف شادى سرور، وإخراج محمد خضر.