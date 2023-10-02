"القاهرة الإخبارية": ترامب ظهر أكثر عصبية خلال محاكمته واتهم المحكمة بالفساد

كشف ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن موكبه خرج من فندق إقامته الذي يحمل اسمه في مانهاتن.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب قدم كلمات مقتضبة تحدث بها لعدسات المصورين من داخل المحكمة، مؤكدًا أن هذه المرة تغيرت كلمته وبدأ أكثر حدة في دليل على أنه ضاق من الاتهامات الموجهة إليه كل يوم.

وأشار إلى أنه كان في المرات السابقة يرد بالابتسام وبشيء من الهدوء، لكن هذه المرة قد تحدث بلهجة فيها من العصبية وأنه فاض به الكيل، مؤكدًا أنه لخص بكلمته وللمحكمة والشعب الأمريكي ما سيقدمه محاموه.

ترامب يتهم الحريات بالتقييد والفساد

وتابع أنه أشار إلى أن هذه القضية كانت في سبتمبر 2019 عندما تقدمت بها المدعية العامة لولاية نيويورك وهي ديمقراطية وبعدها قالت إن مكتبها سيقوم بالادعاء عليه ويطالبه بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي، موضحًا أن "ترامب" تحدث هذه المرة للصحفيين بأن الحرية مقيدة وأن المحكمة فاسدة، وقال إن كل هذه الاتهامات تعود للمدعية العامة وليس لها أي أساس من الصحة.