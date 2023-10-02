الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب يصل مقر محاكمته في نيويورك بتهمة تضخم أصوله العقارية

ترامب
ترامب

أعلنت وسائل إعلام محلية، الاثنين، وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى مقر محاكمته في نيويورك بتهمة تضخم أصوله العقارية. 

وقالت المدعية العامة في نيويورك قبل بدء محاكمة ترمب إنه لا أحد فوق القانون والعدالة ستنتصر. 

تفاصيل  محاكمة ترامب 

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ترامب يواجه مشكلات قانونية تهدد مستقبله السياسى

ووفقاً لشبكة CNN الأمريكية، فقد وصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة في مدينة نيويورك اليوم في اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدنية ضده وأبنائه الأكبر وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب.

في الأسبوع الماضي، وجد قاضي المحكمة العليا بالولاية أن ترامب والمتهمين الآخرين مسؤولين عن الاحتيال بسبب تضخيم تقييمات الأصول بشكل كبير في البيانات المالية، وهو اكتشاف قد يعني نهاية مسيرة ترامب المهنية في ولايته السابقة. ستحدد المحكمة مقدار التعويضات المستحقة.

كما انه تم إدراج الرئيس السابق وأبنائه البالغين وأقرب مستشاريه التجاريين كشهود محتملين.

وقال نظام المحكمة الموحدة لولاية نيويورك إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية قبل المحاكمة. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات حتى ديسمبر.

ولا تزال محاكمة ترامب للاحتيال في نيويورك في طريقها للبدء يوم الاثنين بعد حكم محكمة الاستئناف، ولا تزال محاكمة ترامب للاحتيال في نيويورك في طريقها للبدء يوم الاثنين بعد حكم محكمة الاستئناف. 

وقال المدعي العام في نيويورك: "مهما كان حجم الأموال التي تعتقد أنك تمتلكها، فلا أحد فوق القانون".

وأدلت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس ببيان قبل اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه الأكبر وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب يوم الاثنين في نيويورك.

وقالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيان قصير صباح الاثنين: "رسالتي بسيطة: بغض النظر عن مدى قوتك، وبغض النظر عن مقدار الأموال التي تعتقد أنك تمتلكها، فلا أحد فوق القانون".

وقال جيمس قبل البدء المتوقع لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني في مانهاتن: "القانون قوي وهش، واليوم سنثبت قضيتنا في المحكمة".

أشار المدعي العام إلى أن قاضي المحكمة العليا بالولاية وجد الأسبوع الماضي أن ترامب والمتهمين الآخرين مسؤولين عن الاحتيال بسبب تضخيم تقييمات الأصول بشكل كبير في البيانات المالية. المحاكمة التي تبدأ اليوم ستحدد مقدار التعويضات المستحقة.

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