الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تنظم لقاء توعوى للآباء والأمهات بشمال كاليفورنيا

كنيسة
كنيسة

نظم المقر البابوي بشمال كاليفورنيا تدريبًا لـ ١٦٠ من الآباء والأمهات للتوعية بكيفية التعامل مع أبنائهم في المراحل العمرية المختلفة، وذلك من خلال برنامج مجموعة "العالم يحتاج إلى أب".
 

وأقيم اللقاء اليومين الماضيين بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، هيوارد.

وفي سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر، افتتح نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا يوم أمس الأول كنيسة جديدة، وهي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلي في مدينة بروملي بجنوبي إنجلترا، وذلك عقب إتمام إجراءات شرائها، واستلام مفتاح المبنى، في اليوم السابق للافتتاح.

وصلى نيافة الأنبا أنتوني القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها عقب الافتتاح، وشاركه كاهنا الكنيسة القمص أنطونيوس نجيب والراهب القس أبادير المقاري، ومن كهنة جنوبي إنجلترا الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني وكيل الإيبارشية والراهب القمص أنطونيوس النقلوني، والراهب القمص داود آڤا مينا، والقمص يعقوب وديع، والقس مارك نصيف، والراهب القس يسطس سانت أثناسيوس مسؤول الشباب بالإيبارشية الشمامسة والخدام وشعب الكنيسة.

وتعد الكنيسة الجديدة امتدادًا لكنيسة القديس مار يوحنا الحبيب التي تأسست منذ أكثر من ١٣ سنة، غير أنه مع تزايد أعداد أبناء الكنيسة في المنطقة ظهر الاحتياج لكنيسة أخرى لتلبية احتياجات الخدمة.

وعقب انتهاء القداس أمضى المصلون وقتًا في حديقة المكان، مع نيافة الأنبا أنتوني والآباء الكهنة.

كما زار نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا دولة زيمبابوي، حيث صلى القداس الإلهي، أول أمس، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف في إيبورث، هراري عاصمة زيمبابوي.

وشارك في صلوات القداس الأب القس مايكل والأب القس بيشوي رمزي كاهن الكنيسة ذاتها والشمامسة والشعب، وألقى نيافته عظة القداس، وتناول فيها موضوع عيد الصليب.

يأتي هذا ضمن الأنشطة الرعوية التي تنظمها الكنائس القبطية الأرثوذكسية بدول المهجر.

م المقر البابوي بشمال كاليفورنيا بكيفية التعامل مع أبنائهم العالم يحتاج إلى أب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهج الكنيسة الافتتاح القمص انطونيوس

مواد متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس كبريانوس

اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الملائكة الحراس

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

عاجل.. عبد السند يمامة يستكمل أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

"الوثائقية".. لماذا وافقت مصر على مبادرة "روجرز" رغم إسقاطها الكثير من الطائرات الإسرائيلية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً