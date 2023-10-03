الكنيسة تنظم لقاء توعوى للآباء والأمهات بشمال كاليفورنيا

نظم المقر البابوي بشمال كاليفورنيا تدريبًا لـ ١٦٠ من الآباء والأمهات للتوعية بكيفية التعامل مع أبنائهم في المراحل العمرية المختلفة، وذلك من خلال برنامج مجموعة "العالم يحتاج إلى أب".



وأقيم اللقاء اليومين الماضيين بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، هيوارد.

وفي سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر، افتتح نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا يوم أمس الأول كنيسة جديدة، وهي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلي في مدينة بروملي بجنوبي إنجلترا، وذلك عقب إتمام إجراءات شرائها، واستلام مفتاح المبنى، في اليوم السابق للافتتاح.

وصلى نيافة الأنبا أنتوني القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها عقب الافتتاح، وشاركه كاهنا الكنيسة القمص أنطونيوس نجيب والراهب القس أبادير المقاري، ومن كهنة جنوبي إنجلترا الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني وكيل الإيبارشية والراهب القمص أنطونيوس النقلوني، والراهب القمص داود آڤا مينا، والقمص يعقوب وديع، والقس مارك نصيف، والراهب القس يسطس سانت أثناسيوس مسؤول الشباب بالإيبارشية الشمامسة والخدام وشعب الكنيسة.

وتعد الكنيسة الجديدة امتدادًا لكنيسة القديس مار يوحنا الحبيب التي تأسست منذ أكثر من ١٣ سنة، غير أنه مع تزايد أعداد أبناء الكنيسة في المنطقة ظهر الاحتياج لكنيسة أخرى لتلبية احتياجات الخدمة.

وعقب انتهاء القداس أمضى المصلون وقتًا في حديقة المكان، مع نيافة الأنبا أنتوني والآباء الكهنة.

كما زار نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا دولة زيمبابوي، حيث صلى القداس الإلهي، أول أمس، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف في إيبورث، هراري عاصمة زيمبابوي.

وشارك في صلوات القداس الأب القس مايكل والأب القس بيشوي رمزي كاهن الكنيسة ذاتها والشمامسة والشعب، وألقى نيافته عظة القداس، وتناول فيها موضوع عيد الصليب.

يأتي هذا ضمن الأنشطة الرعوية التي تنظمها الكنائس القبطية الأرثوذكسية بدول المهجر.