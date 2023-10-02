الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس فيلمه الجديد "عادل مش عادل" (صور)

الفيشاوي
الفيشاوي

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، جلسات تصوير فيلمه الجديد “عادل مش عادل” الذي يخوض بطولته بمشاركة نخبة من الفنانين، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف “الفيشاوي” كواليس العمل بمشاركة صورة برفقة المخرج احمد يسري، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “في التصوير مع احمد يسري صديق العمر..أخويا الحبيب عملنا فيلم 45 يوم وريستا”.
 

وظهر “الفيشاوي” في الصور بأكثر من شخصية، ضمن كواليس العمل للمخرج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال والمقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية.

الفيلم يشارك في بطولته دينا وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، وهو قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي، انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل"،  وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم (عادل مش عادل)، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري

وعرض مؤخرا لـ أحمد الفيشاوي فيلم رهبة، والذي طرح في السينمات المصرية يوم 24 مايو الماضي، وشارك فيه محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأسًا على عقب.

عادل مش عادل الفنانين أحمد الفيشاوي الفيشاوي احمد يسري كواليس

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