مشيرًا إلى الكرسى.. الرئيس السيسى للمصريين: "لو حافظتم على بلدكم مش هيهم مين موجود هنا"

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمات مؤثرة للشعب المصري ينصحهم فيها بسماع كلامه بقوله: إزاي أبنيلك الشعب يريد؟ اسمعوا كلامي، إزاي أبنيلك الشعب يريد؟ شوفوا، كلكم إذا اختذلتم العلاقة بيني وبينكم أني موجود بينكم هنا "مشيرًا إلى الكرسي الذي يجلس عليه" فهذه قيمة تجرحني، فاسمعوا كلامي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، جلسة الدفاع والأمن القومي: لو أنتم حافظتم على بلدكم وحميتوها وكبرتوها مش هيهم مين موجود هنا "مشيرًا إلى الكرسي"، فاسمعوا كلامي "والله أنا صادق معكم".

وشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، من خلال عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية بعد هذه الجلسة.