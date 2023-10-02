الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشيرًا إلى الكرسى.. الرئيس السيسى للمصريين: "لو حافظتم على بلدكم مش هيهم مين موجود هنا"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمات مؤثرة للشعب المصري ينصحهم فيها بسماع كلامه بقوله: إزاي أبنيلك الشعب يريد؟ اسمعوا كلامي، إزاي أبنيلك الشعب يريد؟ شوفوا، كلكم إذا اختذلتم العلاقة بيني وبينكم أني موجود بينكم هنا "مشيرًا إلى الكرسي الذي يجلس عليه" فهذه قيمة تجرحني، فاسمعوا كلامي.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، جلسة الدفاع والأمن القومي: لو أنتم حافظتم على بلدكم وحميتوها وكبرتوها مش هيهم مين موجود هنا "مشيرًا إلى الكرسي"، فاسمعوا كلامي "والله أنا صادق معكم".

 

وشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، من خلال عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية بعد هذه الجلسة.

إشارة الرئيس السيسي إلى الكرسي
الرئيس السيسي الكرسي حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن السياسة الخارجية

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً