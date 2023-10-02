الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: حل أى من مؤسسات الدولة قد يحدث فى ثانية لكن لا يعود بسهولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة قد يحدث في ثانية، لكن إعادة بنائها لن يتم في ثانية.

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي: "حليت البرلمان، عشان ترجعه عايز انتخابات، ويا ترى القوى السياسية جاهزة ولا لا، هتقدر تعمل انتخابات هل توجد قدرة تمويلية؟ حلتها في ثانية، لكن استعادتها ليس في ثانية".

وأردف: "نفس الكلام مؤسسة الرئاسة حلتها فكتها، عايز ترجعها، هتدخل في مسار الدستور الأول ولا البرلمان الأول والرئاسة الأول، تدخل في متاهات من خلالها حالة الهشاشة التي تتعرض لها الدولة في منتهى الخطورة في دولة عددها كبير وظروفها الاقتصادية صعبة، وعناصر فاهمة غلط إنها لما توقعها هتاخدها، وهو مش فاهم إن اللي بيقع مينفعش يتاخد، ثم هالهم ما وجدوه، وأقول هذا الكلام عسى أن يكون منهم رشيد".

السيسي مؤسسات الدولة الرئيس السيسي الدستور

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