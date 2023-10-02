الرئاسة الأذربيجانية: عملية نزع السلاح من كاراباخ تقترب من نهايتها

أعلنت الرئاسة الأذربيجانية، الاثنين، أن عملية نزع السلاح من كاراباخ تقترب من نهايتها، حسبما أفادت قناة العربية نيوز.

وأفادت شبكة بي بي سي بأن جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة ستنتهي من الوجود من جانب واحد اعتبارًا من العام المقبل بعد أن وقع رئيسها مرسومًا بحل مؤسسات الدولة بعد هزيمتها أمام أذربيجان.

نزوح أعداد كبيرة

كان الانتصار الأذربيجاني في الأسبوع الماضي سببًا في نزوح أعداد كبيرة من الأرمن العرقيين الذين يعيشون في ناجورنو كاراباخ وكان بمثابة نهاية لعقود من الصراع ــ وربما نهاية قرون من الوجود الأرمني في المنطقة.

ودعا مرسوم الرئيس سامفيل شهرامانيان إلى حل جميع المؤسسات والمنظمات في جمهورية آرتساخ – غير المعترف بها دوليًا – اعتبارًا من 1 يناير 2024، وجاء في المرسوم: “جمهورية ناجورنو كاراباخ (آرتساخ) تتوقف عن الوجود”.

واستعادت أذربيجان السيطرة على المنطقة الانفصالية الأسبوع الماضي بعد هجوم استمر 24 ساعة فقط.

تقع منطقة ناجورنو كاراباخ داخل حدود أذربيجان، لكنها ظلت تعمل بشكل مستقل لعقود من الزمن مع حكومة أمر واقع خاصة بها.