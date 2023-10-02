بدء احتفالات نصر أكتوبر فى سوهاج بميدان الشبان.. (صور)

انطلق منذ قليل الحفل المقام في ميدان الشبان المسلمين بمحافظة سوهاج بمناسبة نصر أكتوبر المجيد افتتح الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم من الشيخ إبراهيم حسن السوهاجى، ثم بفقرات من الفلكلور الشعبي والفنون الشعبية بمحافظة سوهاج وفي انتظار الفقرة الرئيسية كورال جامعة عين شمس روح الشرق.

وتحول الميدان بمحافظة سوهاج إلى مظاهرة حب للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعوته لترشحه لفترة رئاسية جديدة.

فى السياق ذاته، قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أتم إنفاق أكثر من 11 مليار جنيه، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، لتوفير الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات الصحية لأهالي سوهاج مابين تطوير وتحديث لجميع المستشفيات، والوحدات، والمراكز الطبية وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن بجودة عالية، وتطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية المختلفة وشملت أعمال تطوير القطاع الصحي 12 مستشفى عام، ومركزي، و136 وحدة صحية، ومركز طبي تم إنشاؤها حديثا بينما 44 وحدة، ومركز طبي تم رفع كفاءتهم، وتزويد المستشفيات والوحدات والمراكز بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية.

وأضاف أن المستشفيات المطورة هي مستشفى طهطا العام، وتم الانتهاء منها وتشغيلها تجريبيًا، ومستشفى جهينة المركزي وتم الانتهاء منها وتشغيلها تجريبيًا، ومستشفى حميات جرجا، وصيانة وتطوير المستشفى العام، ومستشفيات جرجا العام، وطما، والمراغة، والمنشاة والعسيرات، والبلينا، ودار السلام، وساقلتة المركزي"، وتم الانتهاء من 8 وحدات تم تسليمها وهي تعمل الآن بكفاءة عالية، وجار العمل بـ 128 وحدة صحية، ومركز طبي وكذلك تم إنشاء 35 نقطة إسعاف.

محافظة سوهاج

محافظة سوهاج

محافظة سوهاج

محافظة سوهاج

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محافظة سوهاج

محافظة سوهاج