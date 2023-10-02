حشود بميدان الشبان المسلمين بسوهاج احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة (صور)

احتشد المئات من أهالي محافظة سوهاج في ميدان الشبان المسلمين، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة جديدة.

وقال المواطن حسن المصري: “نبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي طول العمر فهو صاحب النهضة التي لم تحدث في مصر منذ سنوات، وشملت بناء جسور وتبطين ترع وعمل بنيه تحتية كذلك مشروع القرن حياة كريمة الذي جعلنا جميعا في مصاف الدول المتقدمة لنعيش حقا حياة كريمة”.

وأضافت منة الجوهري موظفة بإحدى الشركات الخاصة: “لأول مرة رئيس جمهورية يتطرق للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. هذا يدل أن دولتنا دولة قوية تقدر أبنائها وتعمل على راحتهم دائما وتشعر بما يحدث حولهم من تغيرات اقتصادية كبيرة في العالم كله أثرت على ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة”.

وتابعت أسماء أحمد: “نعيش أجواء احتفالية في محافظة سوهاج لم نعشها من قبل وذلك يرجع للرئيس السيسي الذي اهتم بالشق الثقافي والفني وهي القوة الناعمة المصرية منذ عقود فكنا دائما الرواد في جميع المجالات الفن الثقافة السينما المسرح وتلك الفنون التي تشكل وعي المصريين وخاصة من أبناء الصعيد الذين حرموا منها في عقود سابقة".

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