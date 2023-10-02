مصادر لـ"الدستور": انتهاء تصوير حكاية "ما تيجي نشوف" والعرض 8 أكتوبر

أنهى أبطال وصنّاع "ما تيجي نشوف" تصوير الحكاية الجديدة ضمن مسلسل “55 مشكلة حب”.

ويُشارك في العمل كل من “هنا شيحة، وطارق صبري، وراندا عبد السلام، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة، ومن إخراج محمد الخبيري”.

وعلم "الدستور" من مصادره، أن أبطال وصنّاع حكاية “ما تيجي نشوف” ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، للراحل الدكتور مصطفي محمود، دخلوا في معسكر مغلق خلال الأيام القليلة الماضية للانتهاء من التصوير قبل عرض الحكاية الجديدة في الـ 8 من الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء حكاية الفريدو، للفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي.

وتستعد الشركة المنتجة للمسلسل لطرح البوستر الدعائي للحكاية خلال أيام بالإضافة إلى البرومو التشويقي لحكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب، وهم عبارة عن 3 حكايات مختلفة، كل حكاية عبارة عن 10 حلقات.

قصة مسلسل 55 مشكلة حب

يتحدث المسلسل عامًة عن مشاكل الحب بشكل عصري وجديد، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.

كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، يدور حول أهمية الكلام الذي يتحدث به الإنسان للتعبير عن مشاكله وحزنه وهمومه وسعادته، وهو ملخص من مئات رسائل الاعترافات التي تلقاها الدكتور مصطفى محمود من قرائه، والتي ضمت العديد من الرسائل المضحكة والطريفة، ومعظمها كانت تدور حول مشاكل الحب وما يقع فيه الإنسان من تصرفات خاطئة خلال هذه الفترة.

أبطال حكاية “ما تيجي نشوف”

أبطال العمل هم كل من “هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد”، ومن إخراج محمد الخبيرى.