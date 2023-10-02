الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى السويس يتوافدون على ميدان إسماعيل ياسين للاحتفال بذكرى أكتوبر

توافد السوايسة على
توافد السوايسة على الحفل

بدأ المئات من أهالي محافظة السويس التوافد مع غروب شمس اليوم الأحد، على ميدان إسماعيل ياسين بمنطقة الكورنيش الجديد، للمشاركة في الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر. 

 

واستقبلت الساحة المواجهة للميدان الجماهير التي وصلت فرادى وفي تجمعات رافعين أعلام مصر السويس وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 

ويستعد المسرح الذي أقيم بمحاذاة مياه شاطئ خليج السويس لاستقبال الفقرات الفنية والفلكلورية التي تشتهر بها المدينة الباسلة. 

 

الحفل 

 

وينتظر الآلاف من عشاق الآلة الشعبية الأولى بمدن القناة السمسمية الأغنيات التي تلهب حماس الحضور وتذكرهم بانتصارات أكتوبر المجيدة. 

وشهدت الاحتفالية مشاركات مجتمعية واسعة النطاق حيث شملت التجمعات عشرات الأشخاص من كل شركة من شركات السويس. 

كما حرص مسئولو الأحزاب وأعضاؤها على المشاركة بالاحتفالية التي تحدث بالتزامن مع جميع محافظات مصر. 

احتشد آلاف المواطنين خلال مسيرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة وطلاب أسرة "من أجل مصر" لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة 9 سنوات من الإنجازات.

وبدأت المسيرة بالأغاني الوطنية والفلكلورية، وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها "كلنا معاك.. الانتخابات الرئاسية"، للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين.

وانطلقت مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

توافد السوايسة على الحفل

توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
توافد السوايسة على الحفل
مصر السويس السوايسة انتصارات أكتوبر

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