الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أعلام مصر وهتافات.. أبناء مطروح يحتشدون لدعم الرئيس السيسي (صور)

حشود لتأييد ودعم
حشود لتأييد ودعم الرئيس

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، توافد المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة رافعين اعلام مصر ولافتتات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية ودعمه لفترة رئاسة ثالثة. 

حشود لتأييد ودعم الرئيس 

وعلى أنغام الأغانى الوطنية.. هتف أبناء مطروح لتأييد ودعم الرئيس تضمنت “يا سيسي يا بلاش واحد غيرك مينفعناش.. كمل يا سيسى واحنا معاك.. تحيا مصر”.

وفى سياق آخر، كانت قد احتفلت محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي الشريف عقب صلاة العشاء الأربعاء الماضى بمسجد العوام، وذلك  خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد وفضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات، ومشايخ من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأهالي المحافظة. 

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مدينه مرسي مطروح انتصارات أكتوبر مطروح هتافات أعلام مصر

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