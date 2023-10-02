وزير الداخلية: مصر شهدت 2260 عملًا إرهابيًا فى 2013 و2014

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن عام 2014 شهد موجة عنف وهروب مساجين وانتشار للعناصر الإرهابية في شمال سيناء، واستغلالًا للفراغ الأمني الذي حدث في 2011، وهذه النقطة جديرة باستعراضها، لأنها ملحمة كبيرة خاضتها القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عامي 2013 و2014 شهدا 2260 عملًا إرهابيًا ضد مرافق الدولة ومنها مقار الشرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، بالإضافة إلى موجة شديدة من العنف نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية واستهدفت كل المرفق وممتلكات المواطنين في ذلك الوقت.

جماعة الإخوان العقل المدبر للعمليات الإرهابية

وأكد أن العنف لم يشمل التخريب والحرق فقط، لكنه شمل أيضًا إطلاق نار بشكل عشوائي على المواطنين في الشارع، مؤكدًا أنه ثبت من المواجهات أن جماعة هي الإخوان العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر.