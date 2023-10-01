الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية وطن.. وزارة الداخلية اهتمت بالعدالة الجنائية بكافة أبعادها

حكاية وطن
حكاية وطن

التفاصيل التي كشف عنها كتاب حكاية وطن، حول اهتمام وزارة الداخلية بمجال حقوق الإنسان، يوضح أن استراتيجية حقوق الإنسان لدى الشرطة المصرية استراتيجية أساسية ضمن منظومة الأمن الشامل التي تطبقها الوزارة.

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في أول أيام الدراسة.. وزارة الداخلية تصطحب أبناء الشهداء وتهديهم حقائب مدرسية

وكشف حكاية وطن أنه في هذه الإطار فقد اهتمت أكاديمية الشرطة في إطار المأموريات الخارجية بإيفاد عدد من ضباط الأكاديمية في بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل حماية حقوق الإنسان ويهتم مركز بحوث الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة.

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كيف عززت وزارة الداخلية قيم حقوق الإنسان فى عهد السيسى؟.. "حكاية وطن" يوضح

ويشارك في المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدراسات والبحوث وأوراق العمل، فضلا عن المشاركة في الندوات التي تعقد بالمراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كذلك يطلق المركز آليات لتحسين معاملة الجمهور بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية لتنمية الوعي الأمني لدى رجال الشرطة هذا إلى جانب حرص المركز على تنظيم ندوات عن وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية ويصدر مركز البحوث سنويًا كتيب دليل الخدمات الشرطية الذي يتضمن الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين.

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