بتوقيع الجمهور.. مي كساب تطرح كليب "حضن أبويا" عبر يوتيوب

طرحت الفنانة مي كساب أحدث أغنياتها بعنوان “حضن أبويا” منذ قليل، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

وطالبت “كساب” في وقت سابق، جمهورها بالمشاركة في الفيديو كليب بصورهم رفقة آبائهم.

وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر الغنائي محمود عبدالله، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

وكتبت مي كساب عبر حسابها على “فيس بوك”: “بموت الأم بيروح طعم الحياه أمي ماتت كنت وقتها لوحدي ومحتاجه جدا لحضن بعد حضن أمي ربنا عوضني بعدها بزوج صالح وأولاد الله يعينا علي تربيتهم بموت الأب بتحس فجأه إنك تايه وحيد من غير غطا اللي زيي عنده أولاد هيكتم مش هيعرف يقع ولا ينهار عشان هو الحضن لكل اللي حواليه ربنا عالم حضن أبويا كان أماني الله يرحمه ويمتعه في الجنه مع أمي ومع كل الصالحين”.

وأضافت: “أغنيتي حضن أبويا غاليه جدا علي قلبي يمكن عرفت أفرغ جزء بسيط من اللي جوايا من مشاعر أغنيه هتمس كل قلب فقد حضن الامان والحمايه ربنا يصبرنا علي فراقهم ويحعلنا أولاد صالحين ندعيلهم ونعملهم طول الوقت صدقات جمهوري عيلتي التانيه حبيت أشاركم مشاعري وأتمني الأغنيه تعجبكم معادنا بكره الاتنين الساعة 6 مساءا بإذن الله علي كل المنصات”.