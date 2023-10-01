مي كساب لـ الدستور: أغنية "حضن أبويا" مليئة بالمشاعر واستغرقت شهرا لتسجيلها

أعربت الفنانة مي كساب عن تحمسها الشديد لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “حضن أبويا” والمقرر طرحها غدا الاثنين في تمام الساعة السادسة مساء عبر يوتيوب.

وكشفت “مي” في تصريح لـ “الدستور” عن تفاصيل أغنية “حضن أبويا” فأشارت إلى أنها استغرقت شهر لتحضيرها وتسجيلها، وتعاونت خلالها مع المنتج الفني رامز سليمان، والمنتج محمد حسين، والشاعر الغنائي محمود عبدالله، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.



وأضافت أن فكرة الأغنية بالكامل كانت لرامز سليمان ومحمد حسين، وتعتبر بمثابة هدية منهما لها لتعود للغناء مرة أخر، مردفة قائلة: “عملوها هدية ليا عشان يخلوني أرجع أغني واشتغل واقف علي رجلي، بقالنا شهر شغالين عليها”.



وأكدت أن الأغنية مليئة بالمشاعر، وقامت بغناءها بكل مشاعرها وأحساسها، لافتة أن فكره الكليب بصور من الجمهور هي فكرة رامز سليمان، متمنية أن الأغنية تنال إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن كتبت مي كساب عبر فيسبوك: “بموت الأم بيروح طعم الحياه أمي ماتت كنت وقتها لوحدي ومحتاجه جدا لحضن بعد حضن أمي ربنا عوضني بعدها بزوج صالح وأولاد الله يعينا علي تربيتهم بموت الأب بتحس فجأه إنك تايه وحيد من غير غطا اللي زيي عنده أولاد هيكتم مش هيعرف يقع ولا ينهار عشان هو الحضن لكل اللي حواليه ربنا عالم حضن أبويا كان أماني الله يرحمه ويمتعه في الجنه مع أمي ومع كل الصالحين”.

وأضافت: “أغنيتي حضن أبويا غاليه جدا علي قلبي يمكن عرفت أفرغ جزء بسيط من اللي جوايا من مشاعر أغنيه هتمس كل قلب فقد حضن الامان والحمايه ربنا يصبرنا علي فراقهم ويحعلنا أولاد صالحين ندعيلهم ونعملهم طول الوقت صدقات جمهوري عيلتي التانيه حبيت أشاركم مشاعري وأتمني الأغنيه تعجبكم معادنا بكره الاتنين الساعة 6 مساءا بإذن الله علي كل المنصات”.

وأحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي.

ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعض الله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويا رب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.