الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"50 سنة نصر".. محمد رمضان يستعد لإحياء احتفالية أكتوبر باستاد أسوان

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد النجم محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم بمحافظة أسوان يوم الجمعة المقبل، احتفالا بحلول الذكرى الـ 50 على انتصارات أكتوبر.

وأعلن محمد رمضان، عن مشاركته في إحياء حفل استاد أسوان، ونشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق : “أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر الجمعة يوم ٦ أكتوبر الساعة ٩ مساءً في مدينة الفراعنة .. ستاد أسوان يجمعنا ثقة في الله نجاح".

فيلم "أسد أسود"

ويواصل النجم محمد رمضان تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "أسد أسود" وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير أول مشاهده بالعمل الفترة القليلة المقبلة.

 

جعفر العمدة 2

على جانب آخر، قرر محمد رمضان الخروج بشكل رسمي من السباق الرمضاني 2024 وذلك بعدما أعلن عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة إلى موسم رمضان 2025 لتكون المرة الأولى التي يغيب فيها النجم محمد رمضان عن السباق الرمضاني منذ سنوات طويلة. 

 

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر.

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