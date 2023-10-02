الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهروب من شبح الإفلاس لطفرة بالمؤشرات الاقتصادية.. محطات نجاح الإصلاح الاقتصادي خلال 9 سنوات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

حقق الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية مؤشرات إيجابية سواء على صعيد معدلات النمو الاقتصادى، البطالة، التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، والتى كانت ستسجل طفرة كبيرة لولا الأوضاع الاستثنائية المتعاقبة منذ جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية فى أوكرانيا وتداعياتها عالميًا ومحليًا.

تستعرض جريدة “الدستور” فى هذا التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية وتطورها قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية قبل سنوات بجهود وطنية لمعالجة اختلالات اقتصادية، وفيما يلى مقارنة لعدد من تلك المؤشرات:

حصاد "التخطيط" اليوم.. معدل نمو اقتصادى مستهدف لا يقل عن 7 إلى 8% سنويًا

قبل الجمهورية الجديدة

سجل النمو الاقتصادى مستويات متراجعة وصلت لـ 2.9% عام 2013/2014.

وصل حجم الناتج المحلى الإجمالى 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.

بلغت الاستثمارات العامة 110.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014.

سجل العجزالكلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى 2013/2014.

سجل الدين العام 102.8% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015/2016.

هبط صافى الاحتياطيات الدولية 16.7 مليار دولار خلال 2014.

لم يكن صافى النقد الأجنبى يكفى لتغطية إحتياجات البلاد سوى شهرين ونصف.

ارتفعت معدلات البطالة لـ 13% عام 2014.

ارتفع معدل التضخم لأعلى مستوياته مسجلًا  20.9% عام 2016-2017.

txt

"التخطيط": 48 مليار جنيه استثمارات جذبها الصندوق السيادى ونفذنا 16 منها خلال 3 سنوات

فى عهد الجمهورية الجديدة 

سجل معدل النمو الاقتصادى أعلى مستوياته قبل جائحة كورونا بنسبة 5.6% ومتوقع يصل لـ 4.1% فى عام 2023/2024 بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية.

يسجل دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلى الجمالى 95% فى موازنة 2023/2024 ومستهدف خفضه لأقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2027.

تراجع معدل التضخم لأقل منذ 15 عام لتسجل 4.8% للعام المالى الماضى 2020-2021 قبل الأزمة الروسية.

من المستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى لـ 11.8 تريليون جنيه عام 2023/2024.

تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الكلية 5 أضعاف لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه فى عام 2023/2024.

تراجعت معدلات البطالة لـ 7% خلال الربع الثانى من 2023.

من المتوقع انخفاض العجز الكلى لـ 7% فى موازنة 2023/2024

ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لـ 34.8 مليار دولار فى يوليو 2023.

يكفى النقد الأجنبى لتغطية واردات سلعية لمدة 6 أشهر.

مؤشرات اقتصادية النمو الاقتصادي معدل البطالة عجز الموازنة الاصلاح الاقتصادي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

سعر الأرز الشعير الآن 2023.. رفيع الحبة والأبيض بكام النهارده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً