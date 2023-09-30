وزيرة التخطيط: الاستثمارات العامة ارتفعت إلى تريليون و50 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر كانت سباقة في تبني الأجندة التنموية للأمم المتحدة.

وأضافت، خلال كلمتها في مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كان لا بد من تكثيف الاستثمارات العامة، والتي زادت من 110 مليارات جنيه إلى تريليون و50 مليار جنيه".

وأكدت أنه لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص يحقق توازنًا بين الحفاظ على المؤسسات والحفاظ على حقوق العمالة.