حصاد "التخطيط" اليوم.. معدل نمو اقتصادى مستهدف لا يقل عن 7 إلى 8% سنويا

شهد حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه مستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 7 إلى 8% معدل نمو مستدام سنويًا مع النظر إلى هيكل الإنتاج والنمو.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في جلسة بعنوان "سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني" والمنعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والشباب.

https://www.dostor.org/4512996

التخطيط: نستهدف زيادة مراكز الخدمات المتنقلة لـ1000 مركز وميكنة 350 مركزًا تكنولوجيًا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم والذي يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه خلال cop27 تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" بناء على نجاح مبادرة "حياة كريمة".

https://www.dostor.org/4512989

التخطيط: تكثيف الاستثمارات العامة من 110 مليارات جنيه إلى 1.050 تريليون هذا العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، وأن مصر تصنف ضمن 26 دولة على مستوى العالم ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى توثيق جهود الدولة وتوفير التقارير والبيانات ومنها التقارير الوطنية الطوعية، والتقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وإصدار أول تقرير تنمية بشرية منذ عشر سنوات، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات وغيرها.

https://www.dostor.org/4512980

التخطيط: 78% من مشروعات الدولة موجه للتخفيف من اّثار التغيرات المناخية

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 78% من مشروعات الدولة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث إن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.

https://www.dostor.org/4513046

"التخطيط" تستعرض الإجراءات التى اتخذتها الدولة للقطاع الخاص

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة للقطاع الخاص ومنها إطلاق وثيقة ملكية الدولة، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتعديل عدد من القوانين، بالإضافة إلى سياسة الحياد التنافسي وإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

https://www.dostor.org/4513123

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تُعلن المشروعات الفائزة فى الدورة الثانية

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء محافظات الجمهورية في الإعلان عن نتائج مرحلة تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثانية، وذلك بعد انتهاء فترة التقييم، والتي تمت خلال سبتمبر الحالي، وأسفرت عن اختيار المشروعات المؤهلة، بواقع مشروع لكل فئة بإجمالي عدد 6 مشروعات لكل محافظة.

https://www.dostor.org/4512863

وزارة التخطيط والقومى للحوكمة يختتمان فعاليات "كن سفيرًا دفعة لغة الإشارة للصم"

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة "كن سفيرًا دفعة لغة الإشارة للصم". حضر حفل الختام د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد.

https://www.dostor.org/4512856