"التخطيط" تستعرض الإجراءات التى اتخذتها الدولة للقطاع الخاص

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة للقطاع الخاص ومنها إطلاق وثيقة ملكية الدولة، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتعديل عدد من القوانين، بالإضافة إلى سياسة الحياد التنافسي وإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في جلسة بعنوان "سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني" المنعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والشباب.

%36 استثمارات القطاع الخاص

وأضافت السعيد أن استثمارات القطاع الخاص وصلت إلى 36% هذا العام ومستهدف الوصول على 65% في 2030، لافتة إلى أن الدولة قامت بالعديد من الاجراءات لزيادة مشاركة القطاع الخاص منها إطلاق وثيقة ملكية الدولة، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل بعض القوانين وسياسة الحياد التنافسي، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحة أن هذا الصندوق هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية تم إنشاؤه بقانون في عام 2018، ودوره هو خلق ثروات للأجيال القادمة، والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، أشارت السعيد إلى إنشاء شركة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، إلى جانب المساهمة مع القطاع الخاص في دعم شركة ناشئة متخصصة في الإنتاج الزراعي وتوجه كل نشاطها للتصدير، بهدف زيادة صادرات مصر الزراعية.

ولفتت السعيد إلى نشاط الصندوق الفرعي للطروحات، حيث يتخذ الطرح عدة أشكال منها الطرح بغرض الإدارة، أو حق انتفاع أو طرح تملك حصص، أو طرح لزيادة رأس المال، بناء على تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة، والتي تم إطلاقها بعد إجراء 39 حوارًا مجتمعيًا، منها 25 في مركز المعلومات، و14 حوارا مجتمعيا في وزارة التخطيط، موضحة أن الطرح له عدة فوائد ومزايا، منها إضافة خبرات جديدة متميزة، للدخول في هذه الشركات، زيادة الحوكمة والرقابة على هذه الشركات، إلى جانب زيادة رأس مال بعض الشركات، وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمار أجنبي مباشر.