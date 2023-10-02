الإثنين 02 أكتوبر 2023
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الصحة

"التلامذة رجعوا".. مشاكل التركيز أثناء المذاكرة وكيفية التعامل مع النسيان

الطلاب
الطلاب

يعتبر التركيز والانتباه من الجوانب الأساسية في عملية المذاكرة، فعندما يتعذَّر على الطلاب التركيز بشكل جيد والاستمرار في الانتباه لفترات طويلة، تظهر مشاكل تؤثر على أدائهم الدراسي بشكل سلبي.

وفي هذا السياق، توضح خبيرة الإرشاد التربوي والنفسي، الدكتور عزة السمان، أسباب تشتت الأطفال أثناء المذاكرة وتقديم استراتيجيات فعالة لتحسين الانتباه وتعزيز التركيز خلال فترات المذاكرة.


أسباب تشتت الأطفال أثناء المذاكرة:

أكدت "السمان" أنه عندما يعاني الأطفال من صعوبات في التركيز وضعف الانتباه أثناء المذاكرة، هناك عدة عوامل قد تكون وراء ذلك، أحدها هو عدم الاستعداد الجيد للطلاب قبل المذاكرة، حيث يتطلب الأمر توفير بيئة مناسبة وخالية من التشتت والضوضاء للتركيز الجيد، وقد يكون شعور الطلاب بالملل والضجر من المادة التي يدرسون سببًا آخر لتشتتهم، حيث يجب أن يكون التعلم ممتعًا وتفاعليًا لزيادة الانتباه.

كما يواجه الطلاب تحديات أخرى تؤثر على التركيز، مثل قلة التحضير المسبق وعدم التخطيط الجيد لجدول المذاكرة، فالاستعداد المسبق للدروس وتحضير جدول زمني مناسب يساعد الطلاب على التركيز والترتيب واستغلال وقتهم بشكل أفضل.

ونوهت خبيرة الإرشاد التربوي، أن أيضًا الانشغال بالأمور الشخصية أو الأحداث الخارجية يؤثر على التركيز، لذا ينبغي تجنب التشغيل الزائد للطلاب قبل المذاكرة.

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كيفية تحسين الانتباه عند الطلاب:


لتحسين الانتباه ومواجهة مشكلة التركيز أثناء المذاكرة، يمكن اتباع بعض الاستراتيجيات الفعالة، أولا يجب إنشاء بيئة دراسية هادئة وخالية من التشتت، مثل اختيار غرفة مخصصة للدراسة وتجهيزها بالوسائل التعليمية اللازمة.

كما ينبغي تقديم المادة الدراسية بشكل مبسط ومنسق، واستخدام أساليب تدريس تفاعلية تحفِّز الطلاب وتبعث فيهم حماسًا وشغفًا للتعلم، ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجذب انتباه الطلاب من خلال المواد التعليمية المرئية والتفاعلية.

يجب تقديم المكافآت والتشجيع والثناء على التركيز الجيد والانتباه أثناء المذاكرة، حيث يعزز ذلك الدافع ويزيد من الانخراط في عملية التعلم.

في النهاية أوضحت "السمان" أن تحسين التركيز والانتباه خلال فترات المذاكرة يحتاج إلى صبر وممارسة مستمرة، وعليه ينبغي أن يكون الدعم والتشجيع المستمر من قبل المعلمين وأولياء الأمور متوفرًا للطلاب لمواجهة هذه المشاكل وتجاوزها بنجاح.

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