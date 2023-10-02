CNN: ترامب أمام القضاء في "الاحتيال المدني" بنيويورك

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يمثل أمام القضاء في نيويورك في قضية الاحتيال المدني.

وقال ترمب في بيان إن المدعية العامة جيمس تظهر حكما مسبقا على الحقائق وتعمل بطريقة سياسية غير نزيهة، مشيرًا إلى أن تصرفاتها غير حكيمة وهى ناشطة وعملية للديمقراطين.

وتعهّد ترمب أن المدعية جيمس تعهدت في 2018 باستخدام سلطة مكتبها ضدي، كما انها اقرت بأن رغبتها هي الاطاحة بي أكثر من مساعدة سكان نيويورك.

محاكمة ترامب

وتبدأ محاكمة ترامب للاحتيال في نيويورك بمبلغ 250 مليون دولار، حيث إنه يمكن أن تستمر المحاكمة في دعوى الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب واثنين من أبنائه البالغين وشركته لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

من المقرر أن تبدأ اليوم دعوى احتيال بقيمة 250 مليون دولار رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وشركته واثنين من أبنائه البالغين، للمحاكمة المدنية.