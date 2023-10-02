الرئيس السيسي يكشف سبب اللجوء لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منتقدي إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، في زيارته للمقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، والذي عرضته قناة "إكسترا نيوز".

وقال الرئيس السيسي: "الناس قالت ليه معملتش تحديث للمقرات الحكومية القديمة، وأنا برد دايما نفس الرد إن الجديد تقدر تحط في أنظمة ومسارات أكثر نجاحا من إنك تعدل على الأنظمة القديمة".

وتابع: "الدنيا كلها قالت عن العاصمة الإدارية متمشيش وإحنا مش عاملينها وجاهة إنما عاملينها فكرة لتغيير نظام عمل الدولة للأفضل بكل أجهزتها".

وكان زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر حكاية وطن اليوم، من خلال عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.