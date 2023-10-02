الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: أتقدم على المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين وبفارق كبير

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، إنه يتقدم على جميع المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين وبفارق كبير، معتبرًا أن القاضي إنغورون والمدعية العامة ليتيشيا جيمس عميلان ديمقراطيان ووصمة عار على نيويورك وأميريكا.

جاء ذلك في تصريحات لترامب بسبب مثوله أمام المحكمة في نيويورك على خلفية تهم له بالاحتيال التجاري والضريبي.

وطالب ترمب، وفق وكالة رويترز، بإقالة المدعية العامة في نيويورك ويتهمها بالتدخل "الإجرامي" في الانتخابات. 

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 كما تعهد ترامب بالمثول أمام محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك حيث سيحدد القاضي العقوبات التي سيواجهها بسبب أنشطته التجارية الاحتيالية.

كان الرئيس السابق حذر عبر منصة Truth Social، أمس، قاضي المحكمة العليا في نيويورك آرثر إنجورون والمدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس "نراكم في المحكمة".

وتعهد قائلًا: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للكفاح من أجل اسمي وسمعتي". "هذه القضية برمتها خدعة  نراكم في المحكمة - صباح الاثنين."

وتأتي المحاكمة، التي بدأت الاثنين، بعد أن وجد القاضي الأسبوع الماضي أن الرئيس السابق ونجليه البالغين دونالد جونيور وإريك والشركات والمديرين التنفيذيين بالغوا في تقدير قيمة أصول شركتهم لسنوات.

ويوم الأحد، شارك ترامب في حملة انتخابية في ولاية أيوا حيث قدم سلسلة من الادعاءات الغريبة حول السيارات والقوارب الكهربائية.

في هذه الأثناء، صوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة لتمرير قرار التمويل وإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة يوم السبت بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاولاته للعمل مع المتشددين اليمينيين وبدلًا من ذلك أبرم اتفاقًا مع الديمقراطيين.

كما غادر دونالد ترامب منزله في برج ترامب للتوجه إلى المحكمة في مانهاتن السفلى لمحاكمة الاحتيال المدني الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، حيث سيكون هذا هو المثول الخامس للرئيس السابق أمام المحكمة هذا العام.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب جميع المرشحين الجمهوريين الديمقراطيين فارق كبير

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