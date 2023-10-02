الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"لو بتفكر تكون نباتي".. أفكار لأطباق شهية وصحية بأقل التكاليف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر اتباع نظام غذائي نباتي صحي ومفيد للجسم، حيث يعتمد على تناول الأطعمة النباتية المغذية والطبيعية، حيث تعد  الشهية والصحية من أهم العوامل التي تجعل هذا النظام الغذائي مستدامًا وممتعًا، فهي لا تقدم فقط بديلًا صحيًا عن اللحوم والمنتجات الحيوانية، بل تعتبر أيضًا فرصة لاستكشاف نكهات جديدة وابتكار وصفات مبتكرة في المطبخ وبأقل التكاليف.

 

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في السطور التالية يقدم خبراء الطبخ بموقع "just food " بعض الأفكار والوصفات لأطباق نباتية شهية وصحية التي يمكن تحضيرها في المنزل، والتي تتميز  بأنها غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

طبق الكوسة المحشوة:


تعتبر الكوسة المحشوة واحدة من الوجبات النباتية الرائعة التي يمكن تناولها في الإفطار أو الغداء أو العشاء، حيث يمكن ملء حبات الكوسة بخليط من الأرز والبقوليات والخضروات، ثم خبزها في الفرن حتى تصبح لذيذة ومقرمشة.

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الباستا بالصوص النباتي:


يمكن استبدال صلصة اللحم التقليدية في الباستا بصلصة نباتية شهية ومغذية، حيث يمكن تحضير هذه الصلصة باستخدام الطماطم الناضجة والثوم والبصل والبهارات العطرية، كما يُمكن إضافة الخضروات المفضلة لإضفاء نكهة طازجة وغنية.

 

الفطائر النباتية المليئة بالخضروات:


تُعتبر الفطائر النباتية خيارًا رائعًا لتناول طعام خفيف وسريع، حيث يمكن تحضيرها باستخدام قطعة من الخبز الكامل ومزيج من الخضروات المغذية مثل الطماطم والخس والبصل والفلفل وأوراق البقدونس، كما يمكن إضافة نكهة إضافية بتوابل طبيعية مثل الزعتر أو البقدونس والخضروات الورقية الغنية بالمعادن الهامة.

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طبق الحساء النباتي:


يمكن استبدال الحساء التقليدي الذي يحتوي على الدجاج أو اللحم بحساء نباتي لذيذ ومغذي، كما يمكن تحضير الحساء باستخدام الخضروات المفضلة والبقوليات المطبوخة والتوابل، حيث يعتبر الحساء النباتي خيارًا ممتازا لتسخين الجسم في الأيام الباردة وكذلك للحفاظ على التوازن الغذائي، وتزويد جسم الإنسان بكافة الفيتامينات والمعادن 

اختيار الأطباق النباتية الشهية والصحية في المنزل يعتبر تحديًا ممتعًا ومفيدًا لصحة الجسم، حيث يمكن تنويع الوصفات وابتكار أطباق جديدة باستخدام الخضروات الموسمية والتوابل الطبيعية.

نظام غذائي نباتي الأطباق النباتية النظام الغذائي طبق الكوسا المحشوة الباستا بالصوص النباتي الفطائر النباتية

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