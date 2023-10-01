الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في اليوم العالمي للنباتيين.. ما هو دور الأطعمة النباتية في دعم صحة الجهاز المناعي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


يحتفل العالم في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للنباتين، والذي يهدف إلى التوعية بفوائد النظام الغذائي النباتي ودوره في تحسين صحة الإنسان وصحة الكوكب بشكل عام، فواحدة من أهم الفوائد التي يوفرها النظام الغذائي النباتي هي دعم صحة الجهاز المناعي.

في السطور التالية، يكشف الخبراء بموقع "everydayhealth"  كيف تلعب الأطعمة النباتية دورًا حاسمًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى الحديث عن المرضى الذين قد يواجهون صعوبة في اتباع النظام الغذائي النباتي.

فى اليوم العالمي للنباتيين.. التأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي النباتي

دعم الأطعمة النباتية للجهاز المناعي:

تحتوي الأطعمة النباتية على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم في تقوية وتنشيط الجهاز المناعي، فالفواكه والخضروات الطازجة تحتوي على فيتامينات A وC وE، وهي جميعها مضادات أكسدة قوية تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتعزيز صحة الجهاز المناعي.


بالإضافة إلى ذلك، الأطعمة النباتية تعتبر مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، حيث تساعد الألياف على تعزيز نشاط البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز الجهاز المناعي ويحسن صحة الجهاز الهضمي.

فى اليوم العالمي للنباتيين.. الخرافات المرتبطة بالنظام الغذائي النباتي

هل هناك مرضى يمنعون من اتباع النظام الغذائي النباتي؟

على الرغم من العديد من الفوائد الصحية التي يوفرها النظام الغذائي النباتي، إلا أن هناك بعض المرضى الذين قد يواجهون صعوبة في اتباعه. مثلًا، الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم نتيجة نقص الحديد ربما يحتاجون إلى تناول كميات أعلى من الحديد الوافر في اللحوم الحمراء. وفي هذه الحالة، يجب على هؤلاء الأشخاص استشارة أطبائهم قبل اتباع نظام غذائي نباتي.

بالإضافة إلى ذلك، بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية أو تحسس لبعض المكونات النباتية، مثل الجوز أو الفول السوداني. في هذه الحالة، قد ينصح بتجنب تناول هذه المكونات النباتية.


يوضح اليوم العالمي للنباتين أهمية النظام الغذائي النباتي في دعم صحة الجهاز المناعي، حيث تحتوي الأطعمة النباتية على العناصر الغذائية القوية التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة، ومع ذلك، يجب على المرضى الاستشارة مع أطبائهم قبل اتخاذ قرار باتباع نظام غذائي نباتي للتأكيد على أنه مناسب لحالتهم الصحية.

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