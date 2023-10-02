الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بإجمالي 175 قرية.. معلومات عن مبادرة "القرية الخضراء" لتطوير وتعمير القرى

قرية فارس
قرية فارس

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي عن تعميم مبادرة "القرية الخضراء" ضمن مشروع "حياة كريمة" لتأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمبادرة الرئاسية بإجمالي 175 قرية"، توجيهًا لتكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية كافة في المشروعات التنموية وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وعدد من القوانين.

 

بما تهدف مبادرة «القرية الخضراء»؟

يمثل الهدف الاستراتيجي لمبادرة القرية الخضراء ضمن قرى مشروع حياة كريمة تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء.

 

المرحلة الأولى وقرية فارس بأسوان

تتضمن خطة المرحلة الأولى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية (20 قرية)، حيث تم بدء إجراءات تأهيل قرى المرحلة الأولى "19 قرية" للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، والقيام بزيارات ميدانية لنحو 5 محافظات (الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، دمياط، الفيوم) لمتابعة توفر معايير شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، ثم حصلت قرية فارس،  مركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، لأنها تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة حيث تم فيها إنشاء 6 عمارات سكنية (48 وحدة).

التخطيط: تعميم مبادرة القرية الخضراء على 175 قرية ضمن "حياة كريمة"

قرية فارس.. إنجاز جديد لـ "حياة كريمة" فى الصعيد

أهم القرى ذات مُعدلات الإنجاز المُرتفعة

من أهم القرى ذات مُعدلات الإنجاز المُرتفعة والمتمثلة في: قرية أم دومة (مركز طما- محافظة سوهاج)، قرى الأبعادية الجديدة (مركز دمنهور)، قرية زاوية صقر (مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة)، قرية الشوبك (مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية)، قرية الحصص (مركز شربين - محافظة الدقهلية)، قرية جزيرة سعود (مركز الحسينية - محافظة الشرقية)، قرية الشيخ مرزوق، قريتي طلعت ضرغام، النهضة (عبد المجيد الجعيل )، مركز الفرافرة، محافظة الوادي الجديد، قرية نهطاي، مركز زفتى، محافظة الغربية.

 

55 مليون مواطن مستفيد

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة من ثلاث مراحل بإجمالى 175 قرية وبعدد مستفيدين 55 مليون مواطن بواقع قرية فى كل مركز كنموذج يُمكن تعميمه ويشترك فى تنفيذ المُبادرة المُحافظات ومُؤسّسة حياة كريمة وشركة "إى كونسلت" للاستشارات الهندسيّة والبيئيّة والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.

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التخطيط: تعميم مبادرة القرية الخضراء على 175 قرية ضمن "حياة كريمة"

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