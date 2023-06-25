قرية فارس.. إنجاز جديد لـ "حياة كريمة" فى الصعيد

تعتبر قرية فارس مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، واحدة من أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة، بعد ما شهدته من عمليات تطوير وبناء عدد من المشروعات بها، أهمها محور كلابشة فوق النيل، وهو المشروع الضخم الذي تم العمل على تنفيذه لسنوات طويلة، وعدد آخر من المشروعات التي جعلتها يتم اختيارها كأفضل قرية نموذجية في مصر بعد التنمية الحضارية التي شهدتها.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

مشاريع حياة كريمة

وساهم وجود مبادرة حياة كريمة في إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتستفيد المبادرة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير لعام 2019، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

كما تتضمن المبادرة شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه.

مشاريع حياة كريمة

ومن أهداف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم اليومية.