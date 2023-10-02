الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 2023/1445.. وشروط الحصول عليها

طلب الزيارة
طلب الزيارة

تتصاعدة حدة البحث عن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 2023/1445 حيث تعد من الكلمات الأكثر بحثا حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع إطلاق المملكة العربية السعودية منصة إنجاز الإلكترونية لقضاء كافة خدمات الوافدين بشكل رقمي لتسهيل كافة الخدمات الراغبين فيها نوفيرا للوقت والجهد.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 2023/1445

يستطيع الملايين من المصريين المغتربين العاملين في المملكة العربية السعودية استخدام منصة إنجاز الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 2023/1445 وكافة خدمات وزارة الخارجية السعودية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر منصة إنجاز الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • إختيار احد الخدمات المقدمة بشكل رقمي (طلب زيارة) من القائمة الرئيسة للموقع.
  • إدخال كافة بيانات المصري الراغب في خدمة إلكترونية عبر موقع انجاز السعودي.
  • تسجيل البيانات الشخص الراغب في الخدمة بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة الاستعلام.
  • ظهور كافة الإجراءات التي تمت في الطلب.

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شروط الحصول على طلب زيارة عائلية 2023/1445

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المصريين الراغبين في الحصول على طلبات زيارة لذويهم داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • أن يكون جواز السفر والإقامة الخاصة للزائر سارية المفعول.
  • أن تكون الزيارة مفعلة لمدة لا تقل عن 3 شهور.
  • أن يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي عبر منصة انجاز من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • الحصول على كافة اللقاحات المعتمدة من المملكة العربية السعودية ضد فيروس كورونا.
  • استكمال كافة الأوراق اللازمة للحصول على طلبات الزيارة الفردية أو العائلة.
  • التأكد من استكمال البيانات الشخصية عبر الوقع الإلكتروني.
  • أن يكون طلب الزيارة للقصر على أفراد العائلة من الدرجة الأولى.
  • يكون جواز السفر للزائرين للمملكة سارية لمدة لا تقل عن 6 شهور.

يستطيع تقديم طلبات الزيارة لأفراد العائلة للمملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من خلال منصة انجاز واستكمال كافة اوراق اللازمة للطلب وإنهاء كافة إجراءات الزيارة عن طريق الخدمات الرقمية فقط.

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