9 سنوات إنجازات.. جهود الرئيس في ملف صحة المرأة والطفل

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ9 سنوات الماضية بـ ملف المرأة والطفل حيث دشن العديد من المبادرات التي تخص صحة المرأة والطفل وكان لها مردود قوي بين الشعب المصري وفائدة كبيرة على صحة المرأة والطفل أيضًا.

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كان على رأس تلك الأوليات الاهتمام بصحة المرأة، حيث أطلقت مبادرة الست المصرية صحة مصر وكان آخرها ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب، مؤكدا على أن الأسرة مسئولة عن تهيئة الظروف لإنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة وأنها لابد أن تعنى بصحة أولادها قبل وبعد الإنجاب.

كما انطلقت أيضا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وتستهدف الاهتمام بصحة الطفل وقت ولادته أو بعد ذلك من مراحل عمرية بل امتدت لتضم الكشف عن صحة الجنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص مليون سيدة للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان وحتى الآن، ويتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، ويشارك في المبادرة أكثر من 4000 فريق طبي، وتتضمن المبادرة سرية التحاليل والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة، كما تشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول والوزن وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل.

وفي 17/6/2023 أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 36 مليونًا و464 ألف زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو عام 2019.

وتقسم الزيارات تُقسم إلى 19 مليونا و658 ألفا و448 زيارة لأول مرة، و9 ملايين و247 و592 زيارة دورية، و7 ملايين، و557 ألفا و967 زيارة عارضة وقد تردد 548 ألفًا و126 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة.