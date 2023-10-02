أمين المرأة بحزب حماة الوطن بأسوان: ندعم الرئيس السيسى لأن عصره هو الذهبى للمرأة

قالت حنان عبد المولى، أمين المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، إننا جئنا وعدد كبير من الأهالى إلى الشهر العقارى لتحرير توكيلات الترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرته وانجازاته.

وأضافت لـ"الدستور" أننا نرى ما يفعله الرئيس السيسي لدعم المرأة المصرية وتمكينها فى العديد من المناصب القيادية لدرجة أن جميع المنظمات والهيئات الدولية كانت تشيد بالإجراءات التي تم تنفيذها لصالح تمكين المرأة.

وأوضحت أننا نجد اليوم فى محافظة أسوان العديد من القيادات النسائية التى من أبرزها نائبة محافظ أسوان، وسيدات يعملن رئيسات أحياء، حتى أن هناك سيدات تتقلد مناصب بمراكز الشباب، قائلة: "إحنا بنعتبر إن عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة".

مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت عددًا من مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث يتم التوثيق بتوقيع المواطنين على تأييدهم للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك دون رسوم.

عدد المقار فى أسوان

وبلغ عدد مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال المواطنين أثناء تأييدهم لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، 7 مكاتب على مستوى المحافظة.

خريطة الأماكن على مستوى أسوان

ورصدت "الدستور"، أماكن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى مراكز محافظة أسوان وجاءت كالتالي:

مكتب توثيق أسوان، ويقع تحديدًا بجوار شركة البركة والمناعية داخل المدينة.

مكتب توثيق مركز كوم أمبو، ويقع تحديدًا فى منطقة الزهور بعمارة شركة وادى كوم أمبو الدور الرابع علوي.

مكتب توثيق مركز دراو، ويقع تحديدًا فى نجع العرب داخل مبنى الوحدة المحلية الجديد.

مكتب توثيق مدينة أبوسمبل، ويقع تحديدًا فى عمارات مجلس المدينة.

3 مكاتب للتوثيق بمركز إدفو شمال أسوان

بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد 3 مكاتب توثيق في مركز إدفو وهي:

مكتب توثيق بمدينة إدفو تحديدًا عند كورنيش النيل بجوار شركة مياه الشرب.

مكتب توثيق بقرية البصيلية، ويقع تحديدًا بعمارات مجلس المدينة.

مكتب توثيق في مدينة السباعية، ويقع تحديدًا عند عمارات مجلس المدينة أعلى نقطة شرطة السباعية بشارع حسنى مبارك.

وتستقبل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى على مستوى محافظة أسوان، وعددهم 7، اليوم، المواطنين؛ لإجراء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويتم ذلك وفق إجراءات محددة يقوم بها المواطنون داخل مكاتب التوثيق في مصلحة الشهر العقاري، تم تحديدها بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لإجراء تأييدهم لراغبي الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.