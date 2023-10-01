مواطن أسوانى: نؤيد الرئيس السيسى لفترة جديدة "بنحبك ياريس وكلنا معاك"

قال محمد تبارك مواطن من محافظة أسوان، إنه جاء إلى مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري لتحرير توكيل الترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة سلسلة التطوير والنجاحات داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن المواطنين تدعم وتؤيد الرئيس عبدالفتاح لاستكمال مشروع حياة كريمة الذي ساهم بدوره في إحداث طفرة كبيرة جدا داخل المراكز والقرى، بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالشباب والمرأة وذوي الهمم أيضًا قائلًا: "ده مكنش حاسين بيه قبل كده وده اللي بيخلينا نأكد وندعم ويكون لدينا إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بنحبك ياسيسي وكلنا معاك".

جدير بالذكر واصلت مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى محافظة أسوان، لليوم السابع على التوالى، استقبال المواطنين لتحرير توكيلات للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

توافد أهالي كوم أمبو

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، توافد عدد كبير من السيدات لتحرير توكيلات الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وحرر الأهالي بمدينة كوم أمبو توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها البلاد في فترة توليه الحكم.

مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت عددًا من مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث يتم التوثيق بتوقيع المواطنين على تأييدهم للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك دون رسوم.

عدد المقار فى أسوان

وبلغ عدد مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال المواطنين أثناء تأييدهم لراغبي الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، 7 مكاتب على مستوى المحافظة.

خريطة الأماكن على مستوى أسوان

ورصدت "الدستور"، أماكن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى مراكز محافظة أسوان وجاءت كالتالي:

مكتب توثيق أسوان، ويقع تحديدًا بجوار شركة البركة والمناعية داخل المدينة.

مكتب توثيق مركز كوم أمبو، ويقع تحديدًا فى منطقة الزهور بعمارة شركة وادى كوم أمبو الدور الرابع علوي.

مكتب توثيق مركز دراو، ويقع تحديدًا فى نجع العرب داخل مبنى الوحدة المحلية الجديد.

مكتب توثيق مدينة أبوسمبل، ويقع تحديدًا فى عمارات مجلس المدينة.

3 مكاتب للتوثيق بمركز إدفو شمال أسوان

بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد 3 مكاتب توثيق في مركز إدفو وهي:

مكتب توثيق بمدينة إدفو تحديدًا عند كورنيش النيل بجوار شركة مياه الشرب.

مكتب توثيق بقرية البصيلية، ويقع تحديدًا بعمارات مجلس المدينة.

مكتب توثيق في مدينة السباعية، ويقع تحديدًا عند عمارات مجلس المدينة أعلى نقطة شرطة السباعية بشارع حسنى مبارك.

وتستقبل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى على مستوى محافظة أسوان، وعددهم 7، اليوم، المواطنين؛ لإجراء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويتم ذلك وفق إجراءات محددة يقوم بها المواطنون داخل مكاتب التوثيق في مصلحة الشهر العقاري، تم تحديدها بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لإجراء تأييدهم لراغبي الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.