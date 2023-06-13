فحص 9 آلاف سيدة بالمنيا ضمن مبادرة "100 مليون صحة" خلال مايو

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه حريص على متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تعمل على خدمة الأهداف التنموية، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل بالأسر الأولى بالرعاية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

أشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى فحص 8 آلاف و741 سيدة خلال شهر مايو الماضي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة " لدعم صحة المرأة ، مؤكدا ًعلى مواصلة جهود الفرق الطبية التابعة للمديرية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

من جهته؛ أوضح الدكتور محمد سمير، مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للكشف المبكر عن أورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ، ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى، و تحويل الحالات التى تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لاتخاذ اللازم مجانًا.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة، كان قد قدم تقرير بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية رسلان بمركز المنيا، مكونة من 5 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1734 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها : 272 حالة جراحة ، 530 حالة أطفال، 172 باطنة، 66 نساء وتنظيم الأسرة، 55 أسنان، 63 قلب، 237 رمد، 217 جلدية، 122 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 84 تحليلا ً متنوعاً، و 5 حالات أشعة سينية و 89 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتحويل 23 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين .