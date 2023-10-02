الأعلى في تاريخها.. 13% ارتفاع بمعدلات نمو صادرات “الصناعات الغذائية” خلال 2023

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 حوالي 3.5 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 13% وقيمة نمو 405 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت 3.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر فبراير 2023، حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار.

وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 443 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10% وبلغت صادرات شهر مايو 495 مليون دولار بنسبة نمو 22%.

وبلغت صادرات شهر يونيو 437 مليون دولار بنسبة نمو 6%.

وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 475 مليون دولار بنسبة نمو 60% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 475 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الثمانية الاولى من عام 2023 بقيمة 1890 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 281 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 10%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الثمانية الاولى من عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 352 مليون دولار وبنسبة نمو 191% وقيمة نمو 231 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 279 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، فلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 31%، ليبيا بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 26%، أمريكا بقيمة 157 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، الأردن بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 6%، اليمن بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 19%، إيطاليا بقيمة 121 مليون دولار ونسبة نمو 68%، العراق بقيمة 118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، الجزائر بقيمة 104 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، الامارات العربية المتحدة بقيمة 96 مليون دولار ونسبة نمو 8%، هولندا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 6%، الصين بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، إسبانيا بقيمة 77 مليون دولار ونسبة نمو 65%، ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 74 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.