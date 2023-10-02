وزير الصحة: 70% من الشعب المصرى منتفع بخدمات التأمين الصحى

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن عدد المنتفعين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بلغ 69 مليون منتفع خلال 2023 مقارنة بـ54 مليون منتفع في عام 2014، لافتًا إلى أن 70% من الشعب المصري منتفع بخدمات هيئة التأمين الصحي.

حكاية وطن

وأضاف، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: "بلغ إجمالي التكلفة في عام 2014 6.7 مليار جنيه، فيما بلغ 45.8 مليار جنيه في عام 2023".

وتابع: "منظومة التأمين الصحي الجديد هى مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية".