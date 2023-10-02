وزير الصحة: قوائم الانتظار "لم تنته" وكلفت الدولة 15.8 مليون جنيه خلال 2018 لـ2023

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان: لدينا رؤية مستقبلية لتحسين الخدمات وتحسين للمؤشرات طبقا للاستراتيجية الوطنية للصحة والإسكان.

وأضاف وزير الصحة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، أن قوائم الانتظار لم تنته وبالفعل تم إجراء عدد من العمليات في مختلف التخصصات بنسبة 2.1 مليون خدمة وبتكلفة 1.7 إجراء جراحى بتكلفة 15.8 مليون جنيه منذ عام 2018 إلي 2023.

حكاية وطن

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالى، حيث تعقد جلسات مهمة اليوم وأبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلًا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، كما يختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.