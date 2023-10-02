"إرادة جيل" يناشد الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

حفاطا على أمن مصر القومي

ناشد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والأمن لشعب مصر العظيم.

مصر فى حاجة لقيادة تحافظ على أمنها القومى

وأكد النائب تيسير مطر، في تصريحات له، اليوم، أن جميع قيادات الحزب والأعضاء يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح لأن مصر فى حاجة لقيادة تحافظ على أمنها القومى وريادتها العربية والإقليمية، مشيرا إلى أن قيادات الحزب والأعضاء، علي رأسهم نائب الحزب بمجلس النواب محمد تيسير مطر، وقع استمارة تزكية لدعم ترشح الرئيس السيسي".

الرئيس للمواطنين.. لديكم فرصة للتعبير في الانتخابات الرئاسية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة للشعب المصري، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

يأتي هذا فيما يواصل المواطنون توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين "التأييدات الرئاسية"، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية والمدرجين في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط والأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسئولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

حدد الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 10، و11 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر

فيما تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسية خارج مصر في يوم 1، و2، و3 ديسمبر 2023.