الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 9 منشآت وتحرير 57 محضرًا متنوعًا وضبط 1006 حالات إشغال بأحياء الإسكندرية

إزالة الإشغالات بالإسكندرية
إزالة الإشغالات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

 

إغلاق منشآت وتحرير محاضر وإنذارات

وأضاف الشريف، أنه تم غلق 9 منشآت وتحرير 57 محضرا متنوعا و35 إنذارا وضبط 1006 حالات إشغال و156 ألفا غرامات فورية خلال الحملات بالأحياء.

وفى هذ الصدد، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية استهدفت عمارات الضباط بمنطقة مصطفى كامل، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشآت وتحرير 19 محضرا متنوعا وإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي والتحفظ على 263 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ105 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع ملك حفني بحري، سلمان الفارسي، طريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضرا متنوعا و23 إنذارا وغلق منشآة والتحفظ على 234 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ32 ألف جنيه.

 التحفظ على 509 حالة إشغال بحي المنتزه أول 

وقام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع على عبادى، حسن أمين سيدي بشر الترام، نفق سيدي بشر وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا و12 إنذارا والتحفظ على عدد 509 حالات إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ19 ألف جنيه.

 

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن إطلاق مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل ثلاثة ميادين، موضحًا أن المسابقة ممتدة على مدار شهر، وتقام تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ولجنة تحكيم تضم الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية من كليات الزراعة والفنون الجميلة والهندسة.

IMG-20231002-WA0013
IMG-20231002-WA0013
IMG-20231002-WA0012
IMG-20231002-WA0012
IMG-20231002-WA0011
IMG-20231002-WA0011
محافظ الإسكندرية حملات التفتيش أحياء الإسكندرية محافظة الاسكندرية حملات مكبرة

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: زراعة 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء

محافظ الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة فى 2805 مدارس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً