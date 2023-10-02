غلق 9 منشآت وتحرير 57 محضرًا متنوعًا وضبط 1006 حالات إشغال بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

إغلاق منشآت وتحرير محاضر وإنذارات

وأضاف الشريف، أنه تم غلق 9 منشآت وتحرير 57 محضرا متنوعا و35 إنذارا وضبط 1006 حالات إشغال و156 ألفا غرامات فورية خلال الحملات بالأحياء.

وفى هذ الصدد، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية استهدفت عمارات الضباط بمنطقة مصطفى كامل، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشآت وتحرير 19 محضرا متنوعا وإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي والتحفظ على 263 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ105 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع ملك حفني بحري، سلمان الفارسي، طريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضرا متنوعا و23 إنذارا وغلق منشآة والتحفظ على 234 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ32 ألف جنيه.

التحفظ على 509 حالة إشغال بحي المنتزه أول

وقام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع على عبادى، حسن أمين سيدي بشر الترام، نفق سيدي بشر وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا و12 إنذارا والتحفظ على عدد 509 حالات إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ19 ألف جنيه.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن إطلاق مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل ثلاثة ميادين، موضحًا أن المسابقة ممتدة على مدار شهر، وتقام تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ولجنة تحكيم تضم الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية من كليات الزراعة والفنون الجميلة والهندسة.

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