محافظ الإسكندرية: زراعة 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، لتحسين نوعية الهواء ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “زراعة 100 مليون شجرة”.

رفع كفاءة الحدائق والميادين

وأشار الشريف إلى أنه تم زراعة نحو 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، كما وجه الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني أنه خلال الأسبوع الثامن والخمسون من المبادرة؛ تم زراعة 1103 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، حيث تم زراعة 700 شجرة بحى الجمرك، بالإضافة إلى 195 شتلة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، وزراعة 160 شتلة بحى العجمى، و48 شتلة مثمرة بحي المنتزة ثان.

وفي سياق آخر أكد اللواء محمد الشريف على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.