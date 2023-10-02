الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد إجازات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالقطاع العام والخاص

شهر أكتوبر
شهر أكتوبر

تتصدر إجازات شهر أكتوبر 2023 وعطلات نهاية الأسبوع القائمة البحثية عبر موقع جوجل العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يحصل أكثر من 6 ملايين من موظفين وعامل في الهيكل الإداري للدولة على اجازات رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل حيث يحصلون على قسط من راحة.

إجازات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالقطاع العام 

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بمنح العاملين في الهيكل الإداري للدولة وموظفي كافة الوزرات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ووموظفي المحليات اجازة رسمية مدفوعة الأجر في ذكرى انتصارات أكتوبر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر بدلا من يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 وذلك من قبيل تعويض الاجازات المصاحبة لعطلات نهاية الأسبوع.

ووفقا للقرار السابق بترحيل اجازة ذكرى انتصارات أكتوبر فإن موظفي الدولة سيحصلون على 3 أيام اجازة متتالية هى أيام (الخميس، الجمعة، السبت) وجميعها اجازات مدفوعة الأجر وفقا لمواد قانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

عاجل.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى "نصر أكتوبر"

اجازة ذكر نصر أكتوبر 2023 للقطاع الخاص 

أصدر حسن شحاتة وزير العمل قرار بمنح الملايين من العاملين في القطاع الخاص في مختلف شركات القطاع الخاص يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر كامل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973 على أن يمكن لصاحب العمل تشغيل العاملين بها إذا احتاج العمل لذلك على أن يمنح العاملين أجر مضاعف أو اجازة مماثلة بأجر.

ووفقا  لقانون العمل المصري فإن العاملين المخاطبين بالمادة رقم 12 لسنة 2003 أن حالة العمل هى التي تتحكم في الاجازات الرسمية شريطة منح صاحب المؤسسة الخاصة إجازات ممثالة للعاملين تعويضية بأجر كامل أو أجر مضاعف.

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 ومواعيد العطلات الأسبوعية

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العطلات الأسبوعية شهر أكتوبر 2023

وتضمن إجازات شهر أكتوبر 2023 والعطلات الأسبوعية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة عدة أيام هى:-

  • يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.
  • يوم السبت 7 أكتوبر 2023.
  • يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.
  • يوم السبت 14 أكتوبر 2023.
  • يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.
  • يوم السبت 21 أكتوبر 2023.
  • يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023.
  • يوم السبت 28 أكتوبر 2023.

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