الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح لإدارة التوتر من أجل صحة القلب.. النشاط البدني والنوم الكافي أبرزها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد التوتر جزءًا طبيعيًا من الحياة ولكن من المهم إدارة التوتر للحفاظ على صحة قلوبنا لأن الإجهاد المزمن له تأثير كبير على صحة القلب، وفي حين أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من عبء عمل القلب مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط إلى عادات غير صحية يمكن أن تلحق الضرر المباشر بالقلب أو يمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على إيقاع قلبك، مما يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

نصائح لإدارة التوتر من أجل صحة القلب

وإليكم بعض الممارسات من شأنها أن تساعد في تقليل التوتر:

1. التعرف على الضغوطات: تحديد مصادر التوتر في حياتك هو الخطوة الأولى. يوصي خبراء الصحة في كثير من الأحيان بالاحتفاظ بمذكرة عن التوتر لتحديد محفزات محددة.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: ممارسة النشاط البدني بانتظام أمر ضروري للحد من التوتر وتعزيز صحة القلب. تطلق التمارين الرياضية هرمون الإندورفين، وهو مصعد طبيعي للمزاج.

3. النظام الغذائي المتوازن: يعد اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية أمرًا بالغ الأهمية. بعض العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والالتهابات.

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4. النوم الكافي: إعطاء الأولوية للحصول على قسط كاف من النوم الجيد. قلة النوم يمكن أن تساهم في التوتر وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. تقنيات إدارة التوتر: تشجيع تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل واليوغا واسترخاء العضلات التدريجي. يمكن أن تساعد هذه الممارسات في تقليل الاستجابة الفسيولوجية للتوتر.

6. الدعم الاجتماعي: يعد الحفاظ على نظام دعم قوي أمرًا حيويًا. التواصل مع الأصدقاء والأحباء يمكن أن يوفر الدعم العاطفي خلال الأوقات العصيبة.

7. إدارة الوقت: غالبًا ما ينصح خبراء الصحة الأفراد بإدارة وقتهم بشكل فعال. إن تحديد أولويات المهام وتحديد أهداف واقعية يمكن أن يقلل من الشعور بالإرهاق.

8. الحد من تناول الكافيين والكحول: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين والكحول إلى تفاقم التوتر والتأثير سلبًا على صحة القلب. الاعتدال هو المفتاح.

9. المساعدة المهنية: إذا أصبح التوتر شديدًا أو مزمنًا، فقد يكون طلب المساعدة من معالج أو مستشار أو طبيب نفسي مفيدًا.

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