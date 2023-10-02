الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 عمال فى تصادم أتوبيس نقل بسيارة بالإسكندرية

من الحادث
من الحادث

أصيب 9 عمال بشركة نهضة مصر المكلفة بأعمال النظافة بالإسكندرية، في حادث تصادم أتوبيس نقل عمالة بسيارة بالطريق الصحراوي، قبل مدخل عبد القادر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ تصادم سيارة بأتوبيس

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة.

إصابة 9 عمال

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين تصادم أتوبيس نقل عمال وسيارة قمامة وإصابة 9 عمال قمامة، وجرى حصر المصابين ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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